Глава Великолукского района назвал знаковым законопроект о развитии местного самоуправления

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвал знаковым законопроект о развитии местного самоуправления. Проект закона предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.

«Наше население не всегда понимает, куда им обратиться: в муниципалитет, область или куда-то еще, когда возникают вопросы по уличному освещению, расчистке дорог и их ремонту. И происходит такая ситуация: пишут в один комитет или обращаются в волость, или же в администрацию района. Если законопроект примут, то у людей будет больше понимания о том, куда им обратиться. Это очень важно, потому что на сегодняшний день происходит ситуация: обратились не по адресу, вопрос проигнорировали и ответ, соответственно, не получили. Я считаю, это будет очень знаковый закон для нашего населения, который даст положительный эффект. Жители смогут обратиться именно в ту инстанцию, в которую положено. И явно будут понимать, какой ответ получат оттуда — положительный или отрицательный. От этого закона население выиграет», - прокомментировал глава района.