Политика

В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина

Президент России Владимир Путин еще не выражал желания выставлять кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. Кроме того, он заявил, что в будущем у Владимира Путина наверняка будут предпочтения в отношении преемника, но решение остается за россиянами. Дмитрий Песков полагает, что президент может порекомендовать чью-либо кандидатуру, но сейчас тема транзита власти на рабочем уровне не стоит.

«Наверное, обсуждать тему транзита сейчас, когда еще остается три года до выборов, когда Путин имеет право дальше выставляться — при желании, он еще не определился, ну по крайней мере, нам с вами не сказал, есть у него такое желание или нет. В таких условиях обсуждение темы транзита — это удел или, вернее, заработок разных политологов. Это не тема повестки дня»,— заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что на рабочем уровне никакой темы транзита нет. «Ну, во-первых, работать надо, дел много. Очень много вызовов, проблем, вот с этим ковидом»,— сказал пресс-секретарь президента.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. То есть он в праве высказать свои предпочтения. Но президентом следующим будет тот, за кого проголосуют россияне»,— так Дмитрий Песков прокомментировал возможность выбора преемника президента.

Как отмечает «Коммерсант», ранее Владимир Путин заявил, что наличие у него права на переизбрание стабилизирует ситуацию в России. Президент отметил, что его переизбрание — это «не цель» для страны. Также он напомнил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Возможность переизбрания Владимира Путина президентом определена в обновленной Конституции. Ее приняли летом 2020 года по итогам референдума. Парламент одобрил закон об обнулении президентских сроков. Владимир Путин подписал его в апреле 2021 года.

Фото: kremlin.ru