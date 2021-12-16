Политика

В Госдуме предложили восстановить прямые выборы мэров городов

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили восстановить прямые выборы мэров городов, которые ранее ограничили в рамках муниципальной реформы. Авторы инициативы раскритиковали существующую модель, когда мэров выбирают не граждане, а местные депутаты, а в ряде городов администрациями руководят сити-менеджеры.

По мнению политолога Александра Кынева, у закона о прямых выборах мэров нет ни одного шанса быть принятым. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы». Кынев добавил, что законопроект мог бы пойти на пользу системе местных выборов.

Всего в документе, внесенном на рассмотрение Госдумы группой парламентариев во главе с Сергеем Мироновым, пять законопроектов. В их числе также предложение запретить действующим губернаторам и временно исполняющим обязанности глав регионов одновременно работать и участвовать в выборах.