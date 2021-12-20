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Политика

У кого из нас мост не падал?*

21.12.2021 13:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 


Всем привет! Это «Гонки по вертикали». в ближайшие 10 минут будем говорить об интересном и важном в псковской политике, а начнем с самого свежего и резонансного. Я о ситуации вокруг планируемого строительства моста через Великую — и даже не одного, а двух мостов:  реконструкции существующего Ольгинского и возведения временной переправы (на время строительства основного моста) в створе улиц Розы Люксембург и Профсоюзной. Кто-то тут удивится — скажет, с чего бы вдруг в программе о политике нам подробно говорить о строительстве каких-то мостов. Однако всё тут не так просто. Этот вопрос на наших глазах становится фактором общественно-политической жизни, вызывает бурные эмоции, требует диалога чиновников с горожанами, вероятно, тема будет подхвачена кем-то из политиков. Буквально накануне, в понедельник вечером, жители домов по улице Розы Люксембург встретились с градоначальниками — главой Пскова Еленой Полонской и сити-менеджером Борисом Елкиным. 

Понятное дело, люди высказывали беспокойство по поводу будущего соседства со строительной площадкой и временным мостом. До этого инициативные граждане собрали подписи тех, кто против и задаются вопросом: почему нельзя построить мост с другой стороны — в районе радиозавода. 

То, что так и будет происходить, было понятно  с самого начала — по-другому в подобных ситуациях и быть не может.

Тут на память приходит еще советская киноклассика - фильм «Гараж», растащенный на цитаты. Конечно, обстоятельства разные, но ситуация типичная: есть, как выражался киногерой, "один маленький, но довольно-таки большой вопрос". В противоречие вступают интересы большинства и меньшинства, которое ищет возможность как-то повлиять на уже фактически принятое решение и пытается ухватиться за любую спасительную соломинку. 

- А магистраль нельзя отодвинуть? 

- Товарищи, мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок. Но вы сами понимаете, это магистраль - она прямая, она нужна всему городу (фильм «Гараж»). 

Вот собственно, банальную истину - то, что мост нужен всему городу - и объясняла взволнованным гражданам Елена Полонская. Она напомнила, что город встал перед важной задачей — и решать проблему надо, не откладывая в долгий ящик. Тут я процитирую главу: «Нам требуется реконструкция Ольгинского моста. Срочно. В том состоянии, в котором он находится, он не может дальше функционировать. Есть жесткая необходимость у города. Мы свой город продвигаем, как туристический, как город пешеходно доступный для туристов. Город должен быть комфортным для людей, для жителей и туристов. Мы понимаем, что на три года вынуждены будем закрыть движение по Ольгинскому мосту. У нас не будет связующего звена с центром города. Пока идет реконструкция, мы должны как-то передвигаться». 

Глава администрации Пскова Борис Елкин, по сути, вчера продолжал монолог, начатый в субботу, во время своего традиционного стрима в Инстаграме.

Сити-менеджер вновь объяснял, что опасения людей понятны, но всё будет исследовано, продумано, шумоизоляция установлена, еще и новые окна могут поставить тем, кто этого захочет. А что касается конструкции, то она, во-первых, будет временная, во-вторых, по мнению экспертов, принятое решение относительно выбора места моста — оптимальное. Рассматривались и другие варианты, но выбор сделан в пользу размещения моста в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург. Решение принято на основе позиции экспертов — да и как иначе-то? 

- Жребий - это не наш метод, мы не в карты играем, в конце концов (фильм «Гараж»). 

Впрочем, тем, кто собрались вчера на встречу с городскими руководителями, не до шуток и не до цитат из фильмов. Люди реально обеспокоены. Подробнее об их страхах и опасениях читайте в репортаже Юлии Магеры «Стояние на бугре».

Соглашусь с тем, что прошедшая накануне встреча - это только начало длинной истории. Поэтому не приходится сомневаться, что мы еще не раз будем обсуждать повороты в развитии этого резонансного сюжета. 

От себя добавлю, что было бы дело лет 5-10 назад — наверняка эту тему тут же активно взяли бы в оборот представители оппозиции, прежде всего несистемщики, защитники города и объектов культуры, гражданские активисты, блогеры, представители партий, будущие кандидаты — кто угодно, короче. Каждый пытался бы заработать очки на горячей теме. Еще бы и накрутили такого! Не исключаю, что предложили бы и свои, может быть, какие-то фантастические проекты. 

- Вот идет поезд, 100  км в час. Впереди река — а моста нет. Поезд плавно поднимается в воздух, перелетает реку и опускается точно на рельсы.

- А где же крылья у него будут? 

- Вечный вопрос. Никаких крыльев — воздушная подушка (фильм «Печки-Лавочки»)

Если говорить серьезно, то подобной активности можно было бы ждать — но раньше. Когда оппозиция была заметней и инициативней. И примеры проявления такой активности мы на протяжении ряда лет видели как раз в конце года при обсуждении и принятии областного бюджета. Так переходим к другой актуальной теме недели.

Напомню, что в 2010-е обсуждение и принятие главного финансового документа региона с подачи тогдашнего губернатора Андрея Турчака приобретало характер публичной, широко освещаемой в масс-медиа, процедуры под условным девизом «Мнение каждого должно быть услышано». Размещение проекта в открытом доступе (чтобы любой желающий мог ознакомиться со статьями расходов и доходов), открытые общественные слушания, встречи руководства области с представителями партий и фракциями областного Собрания — все это и многое другое было призвано продемонстрировать, что обсуждение и принятие бюджета проходит у нас не кулуарно, а максимально прозрачно.  Оппозиция со своей стороны проявляла заметную активность.

Тут можно вспомнить и многочисленные инициативы яблочника, теперь уже экс-депутата областного Собрания Льва Шлосберга, и искрометные выступления ныне покойного первого секретаря обкома КПРФ Александра Рогова, и демарши эсера Олега Брячака — тот мог запросто увести с общественных слушаний группу своих сторонников. Всё это было - и не так давно. Некоторые до сих пор, так сказать, по старой памяти ждут при обсуждении бюджетного процесса с участием депутатов областного Собрания нового созыва чего-то подобного. Но нет — этого мы теперь не наблюдаем. Всё тут проходит спокойно, ровно, тихо.

Не сомневаюсь, что и принятие основного финансового документа на сессии в ближайший четверг, уже после бюджетного послания губернатора Михаила Ведерникова, пройдет точно так, как было описано выше.

Ну а в начале этой недели глава области провел бюджетные консультации с представителями партийных фракций в областном Собрании — подробнее о результатах встреч читайте на сайте ПЛН.

И там же, на сайте Псковской Ленты Новостей, на прошлой неделе вышел материал, подводящий итог большому ежегодному исследованию. Редакция представила новую, уже четвертую по счету, версию списка наиболее влиятельных персон Псковской области.  Зачем мы занимается этой работой? Дело в том, что российская политика в последние годы становится всё более закрытой и непубличной. Даже значимые решения у нас принимаются, как правило, кулуарно, без общественного обсуждения и разъяснения причин, многие политические институты выполняют скорее декоративную функцию, мотивы кадровых перемещений во власти и партиях зачастую не очевидны, многие руководители - представители новой генерации управленцев считают возможным годами игнорировать СМИ и т. д. - список негативных явлений, характеризующих положение дел в политической системе, можно продолжать долго.

Мы, журналисты, считаем, что это неправильно, - и в меру своих сил стремимся сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Именно поэтому в 2018 году ПЛН вместе с привлеченными экспертами провела исследование, по результатам которого был впервые сформирован и опубликован рейтинг 100 самых влиятельных персон Псковской области. Если не считать отдельных попыток измерить влияние региональных политиков в уже далекие 1990-е, то можно сказать, что такая системная работа в нашем регионе была проведена впервые.

Уж точно ничего подобного не было в ХХI веке - и неудивительно, что результаты проведенного нами исследования вызвали три года назад большой читательский интерес и общественный резонанс.

В дальнейшем, откликаясь на многочисленные просьбы тех, кто сохраняют интерес к общественно-политической жизни, мы решили сделать проект «100 самых влиятельных псковичей» ежегодным. Ведь жизнь не стоит на месте, в политике постоянно происходят изменения - и значит, важно продолжать фиксировать положение дел, отслеживать тенденции и тренды. 

И вот вышел уже четвертый рейтинг 100 наиболее влиятельных персон, его публикация стала завершающим этапом большой многомесячной работы, к которой были привлечены сотни людей. Всем им, нашим дорогим читателям и уважаемым экспертам, мы выражаем искреннюю благодарность. Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет участников проекта и всех читателей с приближающимся Новым годом. В 2022-м традиция будет продолжена и мы обязательно сформируем новый рейтинг наиболее влиятельных персон Псковской области. 

На сегодня это всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.  

* Фраза из фильма "День выборов - 2", ставшая в последние годы крылатой. Наиболее часто используется при ироничном описании затруднительных ситуаций, в которых оказываются современные российские чиновники.

Источник: Псковская Лента Новостей
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