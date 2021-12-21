Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем программы «Обратный отсчет» станет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним итоги, с которыми завершает 2021 год региональный парламент.

Главные темы парламентских часов, итоги выборов-2021, сокращение численности депутатов в областном Собрании, работа над региональным бюджетом, взаимоотношения депутатов с региональной властью — обстоятельный разговор на эти и другие темы слушайте в эфире.

Радиослушатели могут присоединиться к беседе по телефону прямого эфира: 56-73-72.