Политика

«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 декабря. Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги, с которыми завершает 2021 год региональный парламент.

Главные темы парламентских часов, итоги выборов-2021, сокращение численности депутатов в областном Собрании, работа над региональным бюджетом, взаимоотношения депутатов с региональной властью — обстоятельный разговор на эти и другие темы состоялся сегодня в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.