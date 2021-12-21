Политика

Александр Котов рассказал о своем видении взаимодействия органов власти в регионе

О своем видении взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти в регионе рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Понятно, что у нас никогда не было и не может быть согласия по всем проблемным вопросам, которые существуют на сегодняшний день, но это не значит, что мы должны устраивать жесткую конфронтацию. Я противник этого. Я сторонник диалога и поиска приемлемых для всех сторон решений», - сказал Александр Котов.

По словам гостя студии, областное Собрание депутатов старается выстроить работу с губернатором, органами исполнительной власти именно таким образом. «Главное, что мы видим движение навстречу в этом направлении, потому что такой подход, откровенно говоря, устраивает всех», - заключил он.