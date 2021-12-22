Политика

Александр Котов назвал условие для сменяемости власти в Псковской области

Чтобы политические партии, получающие большее количество голосов на выборах, менялись, нужно больше работать как на выборах, так и до них. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Нужно работать на выборах и до выборов, чтобы было понятно, чем занимается политическая партия, что она делает, как она реагирует на обращения избирателей», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента продолжил: «В этот раз на выборах было сложнее, люди задавали очень много вопросов, очень неприятно я себя чувствовал на некоторых встречах, но мы все равно шли к людям и мы с ними разговаривали. Если люди видят, что к ним приехали, у них спрашивают и интересуются, а какие-то вопросы, не сильно объемные по финансированию, удается решить сразу, то они готовы на это откликнуться. Назовите мне другую политическую партию, которая на выборах в Псковской области провела такое же количество встреч, как "Единая Россия". Я вот отъездил на встречи, пропахал свой округ, никого (из других партий - ред.) не видел», - сказал Александр Котов.