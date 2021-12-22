Политика

Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России»

Для того, чтобы «Единая Россия» сохранила свои позиции, представителям партии необходимо тесно работать с избирателями. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Мне кажется, чтобы оставаться на плаву и сохранять уровень поддержки, партии "Единая Россия" нужно тесно работать с избирателями. Мы сейчас в этом направлении двигаемся. Об этом был разговор и на прошедшем съезде партии, это мы "зашиваем" и в Народную программу, которая в основной своей массе была учтена и в федеральном бюджете, и в региональных бюджетах субъектов нашей страны», - сказал Александр Котов.

По его мнению, представители партии стремятся к тому, чтобы реагировать на нужды своих избирателей. «Если нам удастся это делать на протяжении последующего времени, партия сохранит свои позиции, уровень своей поддержки, - считает спикер регионального парламента. - Если мы будем от этого отходить, конечно, мы очень сильно будем терять свои возможности как политическая партия. Пока это удается сделать, мы отвечаем на вызовы современности, мы работаем как партия в социальных сетях, мы реагируем на обращения граждан, проводим встречи с избирателями и не боимся встречаться с людьми».