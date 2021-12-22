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Политика

Александр Котов о взаимодействии законодательной и исполнительной власти

22.12.2021 18:30|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занимает должность спикера регионального парламента уже десять лет. Об изменении ситуации в областном Собрании, а также о взаимодействии законодательной и исполнительной власти в регионе Александр Котов рассказал в беседе с ведущим программы «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) Максимом Костиковым.

 

— Александр Алексеевич, вы уже 10 лет возглавляете Псковское областное Собрание депутатов. За это время поменялась страна, область, губернаторы, состав областного Собрания. Если взглянуть ретроспективно на этот период времени, как вы оцениваете свой собственный опыт, возможно были какие-то ошибки, достижения? Какова ваша роль в этой региональной политической истории?

— Да, десять лет прошло с тех пор, как я пришел в областное Собрание, стал депутатом и коллеги доверили мне пост председателя парламента. С учетом того, что я поменял профиль своей деятельности, я ведь был заместителем губернатора, то для меня многое было вновь. На начальном этапе было много трудностей, но в последующем, как мне кажется, я довольно быстро освоился в этой новой роли.

Я не могу сказать, что за десять лет произошли какие-то кардинальные изменения, потому что предназначение законодательного органа осталась прежним — это законодательная работа, законотворческий процесс. Полномочия депутатов определены давно, и они остаются неизменными. Это, прежде всего, работа с избирателями в избирательных округах, работа с обращениями граждан. Понятно, что меняется время и меняется ситуация, и в каждом конкретном случае законодательный орган приспосабливается к изменившейся ситуации в экономике, политике, социальной сфере. Но очень важно, чтобы законодательный орган работал четко и слаженно, чтобы рассматривались все законодательные инициативы, которые поступают в областное Собрание, чтобы наша законодательная база соответствовала Конституции и федеральным законам РФ. В этом направлении мы и продолжаем работать. 

— Представители оппозиции часто говорят, что вы в областном Собрании «играете не за ту команду», как выходец из исполнительной власти отыгрываете за команду другого крыла. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Абсолютно не согласен с таким замечанием. И вообще, что значит играть на той или другой стороне? В принципе, законодательный и исполнительный органы власти и губернатор должны строить совместную работу. Понятно, что у нас никогда не было и не может быть согласия по всем проблемным вопросам, которые существуют на сегодняшний день, но это не значит, что мы должны устраивать жесткую конфронтацию. Я противник этого. Я сторонник диалога и поиска приемлемых для всех сторон решений. В этом направлении мы и работаем, я стараюсь именно так выстраивать работу и областного Собрания, и работу с губернатором, и с органами исполнительной власти. Главное, что мы видим движение навстречу в этом направлении, потому что такой подход, откровенно говоря, устраивает всех.

— А как губернатор относится к депутатам?

— Губернатор очень внимательно относится ко всем обращениям депутатов, когда они исполняют свои депутатские полномочия, внимательно относится к работе областного Собрания. Губернатор у нас постоянный гость. В течение года у нас существует два вопроса в повестке заседаний, связанные с работой губернатора. Это когда он отчитывается о деятельности администрации за прошлый год, а второй момент, когда представляет бюджет на очередной год и на плановый период. В рамках этих двух основных, как мне кажется, мероприятий, связанных с работой губернатора, мы проводим консультации с фракциями политических партий и индивидуальные встречи. Губернатор полностью открыт к работе, он настраивает органы исполнительной власти на то, чтобы они принимали участие в работе комитетов областного Собрания, во всех совещаниях, которые мы проводим, во всех круглых столах, рабочих группах. Не знаю, какие претензии можно высказать в адрес губернатора и в адрес органов исполнительной власти, у меня их нет.

— Говорят, что СМИ не пускают на встречи со фракциями, поскольку там поднимаются острые темы, депутаты выходят с инициативами. Например, недавно представитель ЛДПР Антон Минаков вышел с набором предложений по бюджету. Публично ему не дали озвучить свои предложения, а потом в некоторых анонимных провластных  Telegram-каналах подвергли публичной порке. Вот вам пример.

— По поводу предложений депутатов на встрече губернатора с фракциями: пресс-служба областного Собрания депутатов все четко разместила в наших новостях на сайте. Там отражены все предложения, которые заслуживают внимания и обсуждения, к которым проявляют интерес избиратели. Мне, конечно, неудобно с позиции председателя оценивать важность и реалистичность этих предложений, но освещение встречи депутатов с губернаторами пресс-служба всегда четко отрабатывает.

Другой вопрос, что можно больше внимания уделять тем предложениям, которые вызывают наибольший резонанс у наших граждан, можно в меньшей степени уделять тем вопросам, которые носят откровенно популистский характер и нереалистичны к исполнению, поскольку для их исполнения в обозримом будущем нет источников финансирования. Зачем об этом говорить? Это повод задуматься об имидже областного Собрания как законодательного органа в целом, и я думаю, что здоровый баланс здесь есть.

— Говоря об имидже областного Собрания, не кажется ли вам, что в последнее время статус парламентской модели, статус законодательной ветви власти очень часто страдает? Не кажется ли вам, что важная задача регионального парламента — работать над повышением статуса и важности этого органа как института связи с людьми?

— Хочу сказать, что у каждого есть свои полномочия. Губернатор — это высшее должностное лицо субъекта. Он имеет свои полномочия и ответственность перед избирателями, потому что это все-таки выборное должностное лицо. Есть органы исполнительной власти области, у них тоже есть свои полномочия, собственно, она и называется исполнительной, потому что должна заниматься исполнительными функциями.

Функции областного Собрания депутатов: с одной стороны — это законотворчество, а с другой стороны — мы как депутаты напрямую работаем с избирателями и транслируем эту связь органам исполнительной власти. Это происходит каждый раз, когда обсуждаем тот или иной законопроект, таких примеров много. Может быть, это меньше проявляется на сессии, но это очень четко проявляется в работе комитетов областного Собрания, когда мы обсуждаем те или иные законопроекты.

Мы транслируем те проблемы, которые нам избиратели озвучивают на встречах, в том числе при обсуждении закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Могу даже привести примеры, связанные с обсуждением законопроекта о бюджете на следующий год. На заседании фракции «Единой России» мы встречались с губернатором, озвучили как минимум три, на мой взгляд, существенных вопроса, на которые губернатор дал положительный ответ.

Это предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение внутридомового газового оборудования при догазификации жилья, увеличение объема финансирования по инициативным проектам (касается реализации инициатив граждан) и приобретение жилья медикам. Это инициатива «Единой России», которую мы внесли три года назад и, кстати, нашли источник финансирования, в отличие от некоторых предложений, которые звучат во время обсуждения поправок к бюджету.

Приведу еще один пример. В адрес областного Собрания и в адрес губернатора обратилась Ассоциация муниципальных образований Псковской области. Их вопрос касался изменения нормативов на уличное освещение и на водоснабжение. Мы совместно этот вопрос обсуждали и тоже нашли положительное решение. Вот так это все работает. «Эксперты» говорят, что мы должны на наших заседаниях драться или высказывать оскорбления в адрес друг друга — зачем? Этого не надо делать, нам важен результат. Как бы ни хотели увидеть яркую работу депутатов, где есть крики, ругань, шум, бросание папок, бумаг, это не те методы, которые нам нужны. Сегодня нам удается найти общие решения совместно с органами исполнительной власти.

Теги: #псковское областное собрание #политика #власть
Источник: Псковская Лента Новостей
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