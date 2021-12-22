Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
музей русского пития
инфографика 2021
Псковская медицина в 2021 году
Изменения для владельцев недвижимости
«Классные каникулы» в Новый год
Что нужно для любимого хобби?
лечение без очередей и хамства
«Справедливая Россия» решает проблемы
Особенности псковской кулинарии
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
праздник в усадьбе
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Политика 22.12.2021 17:203 Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России» 22.12.2021 20:350 Реализацию народной программы обсудили на собрании фракции «Единой России» 22.12.2021 18:300 Александр Котов о взаимодействии законодательной и исполнительной власти 22.12.2021 17:203 Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России» 22.12.2021 15:530 Для псковичей продлят срок подачи документов на конкурс по отбору в Молодежный парламент 22.12.2021 15:470 Александр Котов назвал условие для сменяемости власти в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 19.12.2021 13:381 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 16.12.2021 11:0015 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта 16.12.2021 07:1711 Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными 17.12.2021 17:0122 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова 16.12.2021 11:380 Три автомобиля разбила упавшая с крыши глыба льда в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Реализацию народной программы обсудили на собрании фракции «Единой России»

22.12.2021 20:35|ПсковКомментариев: 0

Реализацию народной программы обсудили на собрании фракции «Единой России». Главным итогом работы обновленной партийной фракции стало принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Основой работы фракции «Единой России» в Госдуме VIII созыва в первую сессию стала народная программа, с которой партия победила на выборах и финансовое обеспечение ее положений в бюджете на предстоящую «трехлетку».

В бюджете заложены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских Домов культуры и многое другое. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей. Из них почти 46 млрд - это увеличение только на 2022 год, напомнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии.

«Единая Россия» также выполнила поручения президента, которые он дал на Съезде партии, отметил Андрей Турчак. В частности, приняли закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.

«Во втором чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги. Причем как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны», - подчеркнул Андрей Турчак.

Важное решение связано с выполнением поручения президента о повышении уровня минимального размера оплаты труда. Это повлияет на все меры соцподдержки – они будут увеличены. Проработана и тема ужесточения ответственности за неуплату алиментов. Административная ответственность будет наступать в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, а уголовная — за неоднократное нарушение алиментных требований.

Особое внимание «Единая Россия» уделила вопросам развития экономики. В сентябре по предложению партии правительство продлило на 2022 год мораторий на проверки малого бизнеса. Для этого разработали законопроект о снижении административной нагрузки на субъекты МСП – он будет принят в весеннюю сессию.

Также Госдума поддержала законопроект «Единой России» о продлении и расширении дачной амнистии - упрощенный порядок оформления прав на садовые дома и землю под ними будет действовать до 2031 года. Планируется принять документ об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев-физических лиц и ужесточена ответственность для водителей-лихачей, которые неоднократно нарушали ПДД и были лишены водительских прав.

Как отметил Андрей Турчак, в 2022 году «Единая Россия» продолжит работу над реализацией народной программы и расширением мер поддержки наименее защищенных категорий граждан.

В весеннюю сессию партия планирует завершить согласование с Правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Также «Единая Россия» обеспечит защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы.

Еще одно приоритетное направление – развитие волонтерского движения и обязательное страхование жизни и здоровья добровольцев. Инициативу уже поддержал Президент, законопроект находится на рассмотрении в Правительстве.

Также в весеннюю сессию будет продолжена работа над защитой водителей от необоснованных штрафов с камер фото- и видеофиксации, будет принят законопроект «Единой России», ужесточающий наказание для педофилов.

«Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе», - резюмировал секретарь Генсовета партии.

Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев добавил, что в планах на 2022 год - разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, расширение использования маткапитала (например, на оплату детских дошкольных организаций, созданных индивидуальными предпринимателями, на улучшение жилищных условий семьи, включая ремонт квартиры или дома, на лечение тяжелобольных родителей или детей).

В сфере здравоохранения «Единая Россия» планирует урегулировать вопросы введения дополнительных льгот медработникам, а также вернуться к вопросу о школьной медицине и создать прозрачную систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.

«Необходимо решить вопрос с дефицитом кадров в первичном звене здравоохранения. Выстроить систему, когда дети из села, получая образование в школе, могли бы конкурировать и сдавать экзамены в медицинские вузы наравне с остальными», - отметил Владимир Васильев.

В сфере ЖКХ «Единая Россия», по его словам, будет заниматься вопросами снижения стоимости коммунальных услуг за счет энергосберегающих мероприятий, а также ограничений для ресурсоснабжающих компаний необоснованно повышать платежи.

«Необходимо внести поправки и ввести ответственность управляющих организаций за фальсификацию протоколов собраний жильцов – таких нарушений очень много», - подчеркнул руководитель фракции.

Помимо этого, «Единая Россия» будет контролировать выполнение программы капремонта школ и создания нового образовательного пространства в них, а также разработает меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Еще одним направлением работы станет введение ответственности за причинение вреда окружающей среде и содействие развитию экологического туризма.

Не менее важная задача - реализация «просемейного» блока народной программы «Единой России». Его выполнением занимается комиссия партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. По словам вице-спикера Госдумы, главы комиссии Анны Кузнецовой, оперативного решения требуют вопросы обеспечения жильем детей-сирот, расширения форматов поддержки семей с детьми, а также формирования инфраструктуры для них.

Кроме того, «Единая Россия» вернется к обсуждению отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей.

«Постоянная составляющая должна быть значительно больше переменной. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Педагоги и врачи должны быть защищены. Весной мы проведем серию обсуждений и выйдем на решение вопроса», - заключил Андрей Турчак.

По словам секретаря Псковского регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского, ключевой задачей «Единой России» на ближайшие годы станет выполнение Народной Программы.

«Партия впервые привлекла избирателей к подготовке своей предвыборной программы, более 2 миллионов человек в стране и почти 60 тысяч жителей Псковской области приняли участие в подготовке документа. Для нас это – программа действий на ближайшие годы. На федеральном, региональном и местном уровне. Как отметил наш президент: «это важно для стабильного развития страны». Масштабная и всеохватная социальная поддержка, инфраструктурное изменения, защита и забота о людях, – пояснил он. – Будем выполнять задачу усиления роли местных отделений партии. Это первый уровень партийной вертикали, куда обращаются люди. И он должен работать как отлаженный механизм. Впереди у нас новый избирательный цикл, который как раз и касается уровня муниципального представительства. Есть хороший костяк, но будет, уверен, и качественное обновление».

Теги: #Единая Россия #политика #партия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 194 человека
22.12.2021, 20:500 Псковичей предупредили об изменении времени работы новогодней ярмарки 22.12.2021, 20:350 Реализацию народной программы обсудили на собрании фракции «Единой России» 22.12.2021, 20:150 Более 500 тысяч рублей собрали на благотворительной рождественской ярмарке в псковской гимназии 22.12.2021, 20:000 Объем инвестиций в сельское хозяйство Псковской области превысил 4 миллиарда рублей
22.12.2021, 19:450 Недобросовестного псковича лишили социального контракта 22.12.2021, 19:300 Представители псковских продовольственных брендов получили дипломы Минсельхоза 22.12.2021, 19:150 Направления сельского хозяйства учтены в законопроекте о бюджете на 2022 год - Андрей Козлов 22.12.2021, 19:001 Мигрантов и их помощника осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорах
22.12.2021, 18:450 Руководители четырех профобъединений встретятся в Псковской области 22.12.2021, 18:300 Александр Котов о взаимодействии законодательной и исполнительной власти 22.12.2021, 18:211 Приставы откроют для псковичей «горячую линию» 22.12.2021, 18:100 В 2022 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Псковской области
22.12.2021, 18:000 «Титан-Полимер» в лицах: бойцы энергетического фронта 22.12.2021, 17:430 В Псковской области продолжают улучшать условия ведения инвестиционной деятельности 22.12.2021, 17:320 Итоги работы за год подвели в Псковском облсовпрофе 22.12.2021, 17:203 Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России»
22.12.2021, 17:150 Новогодний спектакль в ГКЦ Пскова посетили 150 детей 22.12.2021, 17:090 Пскович отделался условным лишением свободы за приобретение амфетамина 22.12.2021, 17:021 Глава комитета по региональному контролю Псковской области покидает свой пост 22.12.2021, 16:567 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области
22.12.2021, 16:510 Глава Псковского облсовпрофа назвал недостаточным повышение МРОТ 22.12.2021, 16:461 Еще в одной школе Великих Лук ввели ограничения из-за ОРВИ 22.12.2021, 16:400 Андрей Козлов назвал правильной инициативу о введении почетных званий в сфере строительства и ЖКХ 22.12.2021, 16:310 Архив опубликовал информацию о работе псковской библиотеки в 1948 году
22.12.2021, 16:242 Зарплата муниципальных чиновников оставляет желать лучшего — Александр Котов 22.12.2021, 16:170 Снег и до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 23 декабря 22.12.2021, 16:110 О решении повторно участвовать в конкурсе новогоднего украшения фасадов рассказали в «Покровском» 22.12.2021, 15:552 В Пыталовском районе мужчина отремонтировал сгнившую винтовку и попал в суд
22.12.2021, 15:530 Для псковичей продлят срок подачи документов на конкурс по отбору в Молодежный парламент 22.12.2021, 15:470 Александр Котов назвал условие для сменяемости власти в Псковской области 22.12.2021, 15:420 Главную новогоднюю ель в Великих Луках приведут в порядок 22.12.2021, 15:400 Возможности муниципалитетов давать друг другу кредиты обсудили в областном Собрании
22.12.2021, 15:300 ВТБ: Перед Новым годом россияне на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах 22.12.2021, 15:270 Санаторий «Хилово» заслуживает статуса здравницы федерального значения — Игорь Иванов 22.12.2021, 15:220 Фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Великих Лук 22.12.2021, 15:050 Звание «Заслуженный строитель» планируют учредить в Псковской области
22.12.2021, 15:000 «Аквафор» поздравляет псковичей с Новым годом и дарит скидку на фильтры для воды 22.12.2021, 14:591 Александр Котов: Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации 22.12.2021, 14:360 Главный финансовый документ обсудил законодательный комитет областного Собрания 22.12.2021, 14:240 Десять детсадов Пскова подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов
22.12.2021, 14:140 Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 22.12.2021, 14:102 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента. ВИДЕО 22.12.2021, 14:060 В Роструде заявили, что 31 декабря — не праздничный день 22.12.2021, 13:550 Миграция и закон
22.12.2021, 13:493 Александр Котов рассказал о своем видении взаимодействия органов власти в регионе 22.12.2021, 13:411 Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе 22.12.2021, 13:370 Псковская область получит около 90 млн рублей на поддержку лечебных учреждений 22.12.2021, 13:210 Героями фотовыставки в Великих Луках стали собаки из городских приютов
22.12.2021, 13:150 Жителя Дедовичского района осудили за удар бутылкой по лицу оппонента 22.12.2021, 13:083 Закон о телемедицине нужно принять в 2022 году - Андрей Турчак 22.12.2021, 13:050 «Обратный отсчет»: Чем могут похвастаться псковские профсоюзы? ВИДЕО 22.12.2021, 13:040 Трое псковичей подозреваются в краже светодиодных прожекторов
22.12.2021, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым 22.12.2021, 13:032 Музей русского пития: 40-градусные напитки и завтрак Петра I 22.12.2021, 12:500 Прокуратура предложила решение проблемы с обеспечением жильем псковских детей-сирот 22.12.2021, 12:371 Врачи борются за жизнь избитого собутыльницей псковича
22.12.2021, 12:300 ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки 22.12.2021, 12:170 В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика 22.12.2021, 12:130 Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 22.12.2021, 12:020 Как работают федеральные программы и нацпроекты в Псковском районе. ЛОНГРИД
22.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Ивановым 22.12.2021, 11:581 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента 22.12.2021, 11:550 Коронавирус унес жизни еще шести человек в Псковской области 22.12.2021, 11:500 Мебельный салон «Эталон» украсили к новогоднему конкурсу в Пскове
22.12.2021, 11:420 Участок улицы Белинского в Пскове закроют для транспорта 23 декабря 22.12.2021, 11:271 Псковичей приглашают на предновогоднюю ярмарку вакансий Почты России 22.12.2021, 11:230 Госдума приняла поправки к законопроекту об отмене техосмотра 22.12.2021, 11:200 Названы суммы социальных выплат в Псковской области на 2022 год
22.12.2021, 11:150 Островских ветеранов призвали выступить в роли агитаторов за прививки 22.12.2021, 11:070 В Псковской области обновляют законодательство об обеспечении жильем детей-сирот 22.12.2021, 11:000 Куклы из ваты и пластика представлены на выставке в Пскове 22.12.2021, 10:540 Мотобуксировщик провалился под лед Чудского озера
22.12.2021, 10:520 Доходы областного бюджета-2021 уменьшились на 1,4 млрд рублей 22.12.2021, 10:380 Двух мужчин задержали в Великих Луках за кражи из магазинов 22.12.2021, 10:300 На новогодних праздниках поезд Луга - Псков будет курсировать в штатном режиме 22.12.2021, 10:290 Законопроект о бюджете региона на 2022 год одобрил профильный комитет областного Собрания
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru