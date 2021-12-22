Политика

«Сообразим на троих»: Переформатирование протеста. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 декабря. Как всегда по четвергам, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями актуальные и важные темы общественно-политической жизни.

В центре внимания обозревателей — протестный потенциал общества. Условная отправная точка - события 10-летней давности, когда в декабре 2011-го после парламентских выборов по России, в том числе в Псковской области, прокатилась волна митингов оппозиции, и обозреватели заговорили о новом явлении в общественно-политической жизни страны.

Что стало с протестным движением и какие метаморфозы оно претерпело за минувшее десятилетие? Кто и против чего выступает сейчас? Могут ли найти поддержку в массах идеи «антиваксеров» и противников введения QR-кодов? Какие формы способен приобрести протест при действующих ковид-ограничениях, в условиях бурного развития социальных сетей?

Ответы на эти и другие вопросы авторы программы искали вместе с радиослушателями.