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Политика

«Сообразим на троих»: Переформатирование протеста. ВИДЕО

23.12.2021 14:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 декабря. Как всегда по четвергам, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями актуальные и важные темы общественно-политической жизни.

В центре внимания обозревателей — протестный потенциал общества. Условная отправная точка - события 10-летней давности, когда в декабре 2011-го после парламентских выборов по России, в том числе в Псковской области, прокатилась волна митингов оппозиции, и обозреватели заговорили о новом явлении в общественно-политической жизни страны.

Что стало с протестным движением и какие метаморфозы оно претерпело за минувшее десятилетие? Кто и против чего выступает сейчас? Могут ли найти поддержку в массах идеи «антиваксеров» и противников введения QR-кодов? Какие формы способен приобрести протест при действующих ковид-ограничениях, в условиях бурного развития социальных сетей?

Ответы на эти и другие вопросы авторы программы искали вместе с радиослушателями. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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