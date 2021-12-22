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Политика

Полномочия депутата Псковской гордумы Дмитрия Пермякова прекратили досрочно

24.12.2021 10:22|ПсковКомментариев: 0

Полномочия депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Дмитрия Пермякова прекратили досрочно. Такое решение приняли сегодня, 24 декабря, на очередной 61-й сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из 25 депутатов на сессии гордумы присутствуют 19. За досрочное прекращение полномочий Дмитрия Пермякова они проголосовали единогласно.

Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу.

Лидер регионального отделения партии, экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя отъезд Дмитрия Пермякова, отметил, что тот остается в команде псковского «Яблока», несмотря на то, что покинул Псковскую область.

Теги: #псковская городская дума #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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