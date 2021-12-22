Политика

Полномочия депутата Псковской гордумы Дмитрия Пермякова прекратили досрочно

Полномочия депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Дмитрия Пермякова прекратили досрочно. Такое решение приняли сегодня, 24 декабря, на очередной 61-й сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из 25 депутатов на сессии гордумы присутствуют 19. За досрочное прекращение полномочий Дмитрия Пермякова они проголосовали единогласно.

Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу.

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Лидер регионального отделения партии, экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя отъезд Дмитрия Пермякова, отметил, что тот остается в команде псковского «Яблока», несмотря на то, что покинул Псковскую область.