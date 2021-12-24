Политика

«Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 декабря. Гостем студии стал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года. В чем причина антиваксерских настроений? Почему протест схлопнулся, а январские события не получили развития? Что происходит с либеральным фронтом? Почему вместо попыток объединиться в борьбе за общее дело в рядах демократов разброд и шатание? Ждет ли Россию международная изоляция в 2022 году?