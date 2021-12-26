Политика

Песков рассказал об абсолютно демократической России

Россия является абсолютно демократической страной, где живут очень сильные, гордые и свободные люди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну», - сказал Песков в эфире «России 1» в интервью Владимиру Соловьеву.

По словам пресс-секретаря главы государства, каждая страна имеет такой строй, который проистекает из ее истории и традиций. «Мы знаем какая демократия в самих Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах один строй, во Франции другой, в Германии третий, а в Нидерландах четвертый. И, по идее, по идее, если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка - это почти диктатура. Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране. Который проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны, и так далее и тому подобное», - сказал Песков, передает РИА Новости.