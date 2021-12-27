Политика

Алексей Севастьянов выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 27 декабря заявил о том, что в следующем году выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии.

Депутат отметил, что если бы оппозиционные политические партии предлагали конструктивные решения на согласительной комиссии, то «был бы предмет для разговора». «В конце следующего года я буду выступать против участия оппозиционных партий в согласительной комиссии по рассмотрению бюджета», - сказал Алексей Севастьянов.

«Если оппозиция говорит о том, что им в федеральном центре сказали не принимать бюджет, то зачем дальше протирать стулья? О чем дальше говорить? Ребята, вы здесь избирались. Здесь за вас голосовали местные жители. Если народ отдал за вас голоса, то конструктивно решайте то, о чем вас просили», - продолжил он.

Председатель законодательного комитета добавил, что согласительная комиссия получила достаточное количество обращений от глав районов, волостей и депутатов.