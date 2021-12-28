Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня итоги уходящего года подведет глава города Пскова Елена Полонская.

Она расскажет, как год сложился для депутатов Псковской городской Думы, и поделится планами на предстоящий 2022-й, который для муниципального парламента будет выборным.

Чем Елену Полонскую удивил, потряс и порадовал этот год? Удалось ли городскому парламенту сработаться с новым главой администрации Пскова Борисом Елкиным и депутатом-новобранцем Валентиной Александровой? Заметит ли отряд потерю бойца — Дмитрия Пермякова — после его сложения депутатских полномочий? Готова ли Елена Полонская участвовать в выборах гордумы следующего созыва? Как будут реализованы самые заметные для граждан направления работы администрации и депутатов?

Телефон прямого эфира – 56-73-72.