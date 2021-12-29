«Гонки по вертикали». Итоговый выпуск за 2021 год. ВИДЕО

Движению на проспекте Энтузиастов в Пскове мешают два ДТП

Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове

Прокуратура узнала о трудном пути ребенка до школы в Пушкиногорском районе

По 150 тысяч рублей заплатят лучшим медработникам Псковской области

Турист из Пскова погиб в Магаданской области

Самым крупным объектом дорожного нацпроекта в Пскове стала улица Чудская

Браконьера оштрафовали за охоту на косулю в Дедовичском районе

Два псковича попытались вынести из магазина алкоголь без оплаты

Жителям СЗФО назвали самые выгодные даты для отпуска в 2022 году

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Пассажиры пострадали в трех дорожных авариях на территории Псковской области

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