«Гонки по вертикали». Итоговый выпуск за 2021 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию итогового выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали» за 2021 год.
Основные темы:
Итоги 2021 года в России и Псковской области. Анализируем основные тенденции и тренды политической жизни.
Визит президента России Владимира Путина, парламентский марафон и протестные акции несистемной оппозиции. Вспоминаем самые яркие и важные события года, которые во многом определяют вектор развития на ближайшую перспективу.
О тех, кто делал погоду. 100 самых влиятельных персон региона — от губернатора Михаила Ведерникова до актрисы и космонавта, уроженки Пскова Юлии Пересильд.
С текстовой версией программы можно ознакомиться по ссылке ниже.
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