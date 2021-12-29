Политика

Минюст включил Шендеровича и Толоконникову в список иноагентов

Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, пишет Lenta.ru.

В список также попали Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина, Таисия Бекбулатова и Андрей Алексеев. В министерстве посчитали, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Ранее Минюст объяснил внесение «Медиазоны» в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В ведомстве сообщили, что издание попало в реестр за получение денег от Google-рекламы, а также за цитирование других СМИ, включенных в список.

О том, что «Медиазону» включили в реестр СМИ, признанных иностранными агентами, стало известно 29 сентября. Уточнялось, что в список физлиц-иноагентов попали основатель издания Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.