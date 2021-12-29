Политика

Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана

Президент Владимир Путин предоставил гражданство страны бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, пишет газета «Известия».

На фото: экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации в четверг, 30 декабря.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе. Российские паспорта одновременно с ней получили еще 27 человек.

Напомним, Сюзанна Масси в эфире телеканала «НТВ» попросила президента предоставить ей российское гражданство.