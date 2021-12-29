Политика

Усилия властей Казахстана по наведению порядка в стране поддержали единороссы

Партия «Единая Россия» поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии со ссылкой на слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

По его словам, действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на возникшую угрозу захвата власти в Казахстане террористическими группировками и атаку на само государство и ее мирных жителей. Надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность, считает секретарь Генсовета «Единой России».

«Казахстан - наш надежный партнер как в рамках Евразийского экономического сообщества, так и в рамках Содружества Независимых Государств, ОДКБ. Страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. И стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности нашей страны. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что там происходит. Сегодня там пролилась кровь мирных жителей, на улицах орудуют хорошо подготовленные и скоординированные банды. Мы читаем сообщения об обезглавленных бойцах силовых подразделений. Это явно почерк исламистов - хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане. В связи с этим считаем абсолютно обоснованным и своевременным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке», - подчеркнул Андрей Турчак.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Сегодня, 7 января, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения открывать огонь на поражение по преступникам.