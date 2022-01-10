Политика

Вакантный мандат «Яблока» в Псковской гордуме получит Татьяна Пасман

Вакантный мандат «Яблока» в Псковской городской Думе получит Татьяна Пасман. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Татьяна Пасман. Фото: региональное отделение «Яблока»

Кандидатура Татьяны Пасман была предложена решением бюро регионального отделения партии «Яблоко» от 6 января. Она работает методистом в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Заседание ТИК о передаче мандата и регистрации Татьяны Пасман депутатом состоится сегодня, 10 января.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», Татьяна Пасман была участником избирательных кампаний псковского «Яблока» в Псковское областное Собрание (2016 и 2021 годы) и Псковскую городскую Думу (2017 год). В 2017 году Татьяна Пасман получила больше всего голосов избирателей из 15 кандидатов псковского «Яблока» в одномандатных округах.

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Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Его полномочия досрочно прекратили на сессии гордумы 24 декабря.

Дмитрий Пермяков являлся депутатом Псковской городской Думы шестого созыва с сентября 2019 года. Был избран по партийному списку, в который также входила Татьяна Пасман.

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Лидер регионального отделения партии, экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя отъезд Дмитрия Пермякова, отметил, что тот остается в команде псковского «Яблока», несмотря на то, что покинул Псковскую область.

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Татьяна Пасман родилась 22 июля 1962 года в Пскове. В 1969 – 1979 годы обучалась в средней школе №2 города Пскова. Педагогический стаж – 29 лет (с 1987 года). С отличием окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности - учитель истории, обществоведения советского государства и права (1987 г.), аспирантуру лаборатории истории института общего среднего образования Российской академии образования (2000 г.). Должность - методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования, координатор образовательных программ Центра гражданского образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»; секретарь ученого совета института.