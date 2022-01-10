Вакантный мандат «Яблока» в Псковской гордуме получит Татьяна Пасман

Вакантный мандат «Яблока» в Псковской городской Думе получит Татьяна Пасман. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Татьяна Пасман. Фото: региональное отделение «Яблока»
Кандидатура Татьяны Пасман была предложена решением бюро регионального отделения партии «Яблоко» от 6 января. Она работает методистом в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.
Заседание ТИК о передаче мандата и регистрации Татьяны Пасман депутатом состоится сегодня, 10 января.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», Татьяна Пасман была участником избирательных кампаний псковского «Яблока» в Псковское областное Собрание (2016 и 2021 годы) и Псковскую городскую Думу (2017 год). В 2017 году Татьяна Пасман получила больше всего голосов избирателей из 15 кандидатов псковского «Яблока» в одномандатных округах.
Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Его полномочия досрочно прекратили на сессии гордумы 24 декабря.
Дмитрий Пермяков являлся депутатом Псковской городской Думы шестого созыва с сентября 2019 года. Был избран по партийному списку, в который также входила Татьяна Пасман.
Лидер регионального отделения партии, экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя отъезд Дмитрия Пермякова, отметил, что тот остается в команде псковского «Яблока», несмотря на то, что покинул Псковскую область.
Профессиональная деятельность:
1987 – 1998 годы – учитель истории в образовательных учреждениях города Пскова и Псковского района.
1987 – 1992 годы – учитель общественных дисциплин МОУ «Верхолинская основная общеобразовательная школа» Псковского района.
1992 – 1994 годы - учитель общественных дисциплин МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс».
1994 – 1998 годы - учитель обществоведческих дисциплин МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», методист.
1994 – 1999 годы – методист кабинета истории и права.
1999 – 2005 годы – заведующая кабинетом истории и права.
2005 – и по настоящее время – методист по истории, обществознанию и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО ПОИПКРО.
С 1999 года она совмещает работу методистом с деятельностью координатора образовательных программ Центра гражданского образования ПОИПКРО.
1996 – 2006 годы - старший преподаватель кафедры истории (межфакультетской) Псковского государственного педагогического университета (институте) им. С. М. Кирова: курс «Методика преподавания истории в начальной школе», «Методика преподавания обществознания в начальной школе» (факультет дошкольного и начального образования), курс «Методика преподавания истории (исторический факультет), руководила педагогической практикой студентов.
2005 – 2014 годы – автор (в составе авторских коллективов) учебников обществознания для 6-8 классов УМК издательства «Вентана Граф»; методического пособия по обществознанию для 10 класса издательства «Вентана Граф».
2005 – 2008 годы - автор (в составе авторских коллективов) методических пособий и рабочей тетради по новейшей истории для 9 класса издательства «Просвещение».
2012 - 2013 годы - автор методического пособия по обществознанию для системы повышения квалификации учителей издательства «Дрофа».
2013 – 2014 годы – автор (в соавторстве) и редактор учебно-методического комплекта (пособие и рабочая тетрадь) по краеведению для учащихся начальной школы «Псковский край: путешествие в века».
2002 – 2021 годы – эксперт по проверке ЕГЭ по истории и обществознанию. Заместитель председателя экспертной комиссии по обществознанию. 2011 год – председатель экспертной комиссии по обществознанию.
2000 – 2014 годы - эксперт УМК по истории и обществознания российских издательств учебной литературы.
2004 год - эксперт Совета Европы по гражданскому образованию.
Федеральный тьютор по направлению «Современный образовательный менеджмент» (2009 г.).
2004 – 2012 годы – председатель регионального жюри межрегионального конкурса «Лучший урок по теме «История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР».
1998 – 2021 годы – разработчик, член оргкомитета и член жюри городской историко-краеведческая олимпиада.
2000 – 2013 годы - эксперт конкурсных работ регионального этапа всероссийской акции «Я – гражданин России».
2001 – 2009 годы - разработка программ развития и научное руководство МОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» («Территориальное школьное объединение», «Общественно-активная школа»). В 2007 году школа вошла в число победителей конкурса инновационных образовательных учреждений.
1996-2010 годы - участие в реализации ряда международных проектов:
Uroki Klio - Euroclio (Европейская постоянная конференция ассоциаций преподавателей истории);
Мозаика культур - Euroclio (Европейская постоянная конференция ассоциаций преподавателей истории);
Школа – правовое пространство - институт «Открытое общество»;
Гражданское образование - МИОИ РГПУ им. А. И. Герцена и КультурКонтакт (Австрия);
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2003 г.), лауреат премии областной целевой программы «Одаренные дети» (2007 г.), получала благодарности и почетные грамоты администрации Псковской области, Государственного управления образования Псковской области, управления образования администрации Пскова, образовательных учреждений Псковской области (1996-2014 гг.).
Источник биографии: сайт регионального отделения партии «Яблоко».