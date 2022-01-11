Политика

Почти 130 законопроектов планирует разработать правительство в 2022 году

Правительство России планирует разработать и внести в Госдуму в 2022 году 127 законопроектов. Все они включены в план, который своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РФ

Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок посвящен развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления.

Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.