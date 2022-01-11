Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что концептуальная подготовка текста послания началась еще в декабре, а его оглашение пройдет в начале года.

«Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда», — говорил Дмитрий Песков.

В парламенте допускают, что обращение Владимира Путина к депутатам Госдумы и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.