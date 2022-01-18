Политика

Единороссы обозначили приоритетные направления в работе на весенней сессии

На заседании президиума думской фракции «Единая Россия» обозначила планы на весеннюю сессию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, основными направлениями работы станут соцподдержка, повышение безопасности на производствах и ужесточение наказания для педофилов.

Ключевым приоритетом «Единой России» остается социальная поддержка граждан. В первую очередь семей с детьми и наименее защищенных категорий граждан. Об первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил на заседании.

В частности, планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Сейчас такое безусловное право возникает только если возраст ребенка не превышает 4 лет. Также будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца – в работе сразу несколько документов на эту тему, напомнил секретарь генсовета партии.

«Это законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз или колледж. А также законопроект, сохраняющий доплату к пенсии при подработке в каникулярное время», - сказал он.

Еще одна инициатива партии, которую должны принять в весеннюю сессию, коснется миллионов семей с детьми и также входит в народную программу «Единой России» - это разрешение использования материнского капитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, общество ждет скорейшего принятия законопроекта «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов, подчеркнул Андрей Турчак.

«Трагедия в Костроме показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников-педофилов, но и в корне менять систему административного надзора за теми, кто уже отбыл наказание», - сказал он и отметил, что в весеннюю сессию планируется также принять законопроект об ужесточении наказания за пытки. Его обсудят на экспертном совете партии 18 января.

Рассмотрят и законопроект главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова о едином налоговом счете. Его разработали в рамках деятельности партии по совершенствованию административных и налоговых процедур для граждан и субъектов МСП.

«Планируем освободить от уплаты налога на прибыль сельские дома культуры. Также по инициативе партии подготовили законопроект, существенно упрощающий работу некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства. За первое административное правонарушение, не причинившее вреда жизни и здоровью людей, единственным наказанием для них станет предупреждение. При этом закладывается базовый принцип "одна проверка - один акт"», - напомнил вице-спикер.

Помимо этого, партия предметно отработает поручение президента по результатам трагедии на шахте «Листвяжная», отметил он.

«Ключевая задача — повышение безопасности труда работников, занятых на вредных производствах, усиление ответственности руководителей предприятий за нарушение охраны труда и совершенствование системы оплаты труда таких работников», - сказал Андрей Турчак.

Глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил, что уже 18 января Госдума рассмотрит законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек. Парламентарии, по его словам, должны определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую систему поддержки для них по всей территории страны.

Также в планах фракции – совершенствование закона о занятости, который отвечал бы запросам граждан и работодателей, решение проблемы дефицита кадров в первичном звене здравоохранения, в том числе через внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медиков, введение дополнительных льгот и компенсаций медработникам, а также механизмов предоставления им служебного жилья.

В центре особого внимания остается и сфера ЖКХ. «Мы предложим механизм, который не позволит владельцам коммунальной инфраструктуры необоснованно завышать тарифы, а также усилит ответственность управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов», - заявил Владимир Васильев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» ввела поэтапный контроль за реализацией народной программы. Комитеты Госдумы совместно с профильными министерствами в ежеквартальном режиме сверяют сроки исполнения и проверяют качество работ по объектам, строительство или ремонт которых предусматривает народная программа.

«Это поможет нам уже на первоначальном этапе выявлять недобросовестных исполнителей, а, значит, избавит от нецелевого использования и расхищения бюджетных средств», - сказал руководитель фракции.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» в конце года реализовала ряд положений народной программы - это касается индексации пособий, минимального размера оплаты труда, зарплат бюджетников, отмены обязательного техосмотра, установления целевого использования экологических платежей, освобождения многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья.

«Уже готов промежуточный отчет о том, что удалось сделать с 19 сентября. Рассмотрим его на заседании программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева, которую планируется провести в ближайшее время», - сказал он.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что выполнение социальных обязательств и реализация народной программы — приоритетные направления работы депутатов фракции..

«На весенней сессии планируется принятие ряда значимых для людей законопроектов, в частности, по защите интересов семей с детьми и наименее защищенных категорий граждан. "Единая Россия" выполняет поручения президента Владимира Путина по социальной защите граждан, озвученные на съезде партии. Так, был принят закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Уже с 1 января этого года такие семьи могут улучшить свои жилищные условия без потерь на уплату налогов. Также во втором чтении был принят законопроект о защите соцвыплат от списаний за долги, благодаря которому выплаты беременным, малоимущим, и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут теперь неприкосновенны», — пояснил он.