Елена Полонская назвала актуальной инициативой законопроект об общих принципах организации самоуправления

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская считает законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти актуальной инициативой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.
Напомним, законопроект об общих принципах организации самоуправления является одним из этапов создания системы единой публичной власти, выстроить которую предложил президент. До 19 января документ проходил обсуждение в регионах. Инициатором обсуждений выступила «Единая Россия».
Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.
Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.