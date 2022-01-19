Политика

Елена Полонская назвала актуальной инициативой законопроект об общих принципах организации самоуправления

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская считает законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти актуальной инициативой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«В настоящее время благодаря неравнодушию активных жителей города появляются благоустроенные общественные пространства, преображаются дворы и детские площадки, решаются другие насущные проблемы, - пояснила она. - В Пскове принят закон об инициативном бюджетировании, который предполагает вовлечение жителей в формировании бюджета. С инициативой о народном бюджете выступил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях делал акцент на том, что жители должны иметь право выходить со своими инициативами в органы муниципальной власти и в свою очередь должны находить отражение и поддержку для реализации своих проектов. И, конечно, муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти».

Напомним, законопроект об общих принципах организации самоуправления является одним из этапов создания системы единой публичной власти, выстроить которую предложил президент. До 19 января документ проходил обсуждение в регионах. Инициатором обсуждений выступила «Единая Россия».

Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.