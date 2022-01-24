Политика

Законопроект о местном самоуправлении планируют рассмотреть в первом чтении 25 января

Государственная Дума может рассмотреть законопроект о местном самоуправлении в первом чтении на заседании 25 января. Об этом сообщил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: пресс-служба Госдумы

«Надеюсь, что завтра мы этот закон рассмотрим и примем в первом чтении», - цитирует его ТАСС.

Глава комитета отметил, что на законопроект поступили 38 отзывов от субъектов РФ. Регионы, в частности, указывают на необходимость переходного периода.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила ранее пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству, законопроект в том числе «предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления», что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.