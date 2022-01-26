Политика

Лев Шлосберг сравнил «шантаж войной» с игрой со спичками

Лидер регионального отделения партии «Яблоко» опубликовал рассуждения о «шантаже войной» в своем Telegram-канале.

«Шантаж войной как игра со спичками: нельзя предположить, может ли из искры возгореться пламя. Шантажист надеется, что все испугаются, но ничего не случится. А потом искра попадает в керосин. Если вы взяли ружье, то вероятность выстрела возрастает. И дальше работает casus belli», - отметил политик.

Напомним, ранее стало известно, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Также с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.