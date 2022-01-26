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Политика

Армен Мнацаканян поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

27.01.2022 10:44|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян поддержал предложение лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева о поставке оружия в ДНР и ЛНР. 

«Если наш руководитель это сказал, значит, он сделал это не просто так. Значит, были основания. В принципе, по ситуации, которая происходит сегодня в этой зоне украинского конфликта, я могу сказать следующее: я двумя руками "за", но нужно, чтобы эту санкцию дал наш президент», - сказал Армен Мнацаканян. 

Вице-спикер областного Собрания подчеркнул, что защитить россиян, оказавшихся на территории, где ведутся военные действия, - обязанность руководства России.

«Конечно, нам никакие боевые действия не нужны, но защищать россиян - это наша святая обязанность. Я поддерживаю то, что сказал Андрей Анатольевич. Самое главное теперь - принять взвешенное решение, чтобы это оружие просто не стреляло», - заключил он.

Ранее стало известно, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Также с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.

Теги: #Единая Россия #Украина #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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