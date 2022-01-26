Политика

Олег Брячак: Русских людей на Украине нужно защищать любыми способами

Русских людей на Украине нужно защищать любыми способами. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мое мнение заключается в том, что на Украине действительно существует нацистский режим в определенной степени. Достаточно большое количество националистов, особенно в западной части Украины», - подчеркнул Олег Брячак.

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» добавил, что был очевидцем событий в Крыму и, исходя из этого, сформировал следующую позицию: «Если бы наши российские войска не зашли на полуостров, то там творилось бы примерно то же самое, что и в Одессе. Русских людей бы убивали, жгли и всячески над ними издевались бы. Поэтому то, что мы ввели туда войска, защитили народ и сохранили этот полуостров - это великое дело, великое решение, которое спасло множество жизней».

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мне начинает напоминать ту же самую ситуацию. Мое мнение таково: русское население нужно защищать всеми возможными способами. Не только поставкой оружия, но и, может быть, принимать более серьезные меры», - подчеркнул Олег Брячак.

Также депутат Псковского областного Собрания предложил путь решения конфликта. «То, что сейчас происходит, может решиться также путем присоединения восточных территорий к нашей стране, к России. Таким образом, эта проблема снимется сама. Против России эта маленькая украинская агрессивная группа националистов, конечно, даже и думать не будет о проявлении агрессии. А выступать против людей, которые не вооружены или слабо вооружены, над которыми они знают, что точно одержат победу, они смелые и решительные. Русских людей нужно защищать любыми способами», - заключил Олег Брячак.

Напомним, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Ранее с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.