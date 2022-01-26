Политика

Антон Минаков: Мы должны оказать помощь братскому народу

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил, что между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной необходим баланс вооруженных сил. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Исходя из той ситуации, которая сложилась сейчас на границе между Украиной и ДНР и ЛНР, безусловно, требуется вмешательство России. В частности, требуется поставка оружия, поскольку мы с вами видим, насколько сейчас Запад и США накачивают оружием Украину. На сумму десятков миллионов долларов идут поставки каждую неделю», - прокомментировал Антон Минаков.

Чтобы избежать войны и серьезного конфликта, по его мнению, необходим баланс сил между непризнанными республиками и Украиной. «Поэтому, я считаю, мы должны оказать помощь братскому народу, как военную, так и материальную», - подчеркнул он.

Напомним, что лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Также с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.