Политика

Артур Гайдук выступил против согласования депутатского запроса с другими парламентариями

Представитель партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук выступил против согласования депутатского запроса с другими депутатами. Соответствующее заявление он сделал во время шестой сессии регионального парламента седьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артур Гайдук подчеркнул, что депутатские запросы не должны требовать согласования с другими депутатами областного Собрания, и добавил, что запросы направлены на решение проблем избирателей, а также поддержание связи с ними. По действующему законодательству органы власти обязаны оперативно отвечать по существу на запросы депутатов.

В заключение выступления представитель «Яблока» заявил о необходимости устранения препятствий к исполнению полномочий депутатов.

Председатель регионального парламента Александр Котов в ответ предложил Александру Гайдуку лично обсудить ситуацию. «Вам никто не запрещает направлять запросы. Но делайте это со своего электронного адреса, как депутат Псковского областного Собрания. Причем тут законодательный орган субъекта? Кто нарушает ваши права?» - сказал Александр Котов и предложил пригласить к депутатам юристов, чтобы «разобраться во внутренней кухне».

Также Александр Котов добавил, что, если проанализировать выступления некоторых депутатов, можно увидеть, что это «либо оголтелая критика, либо вынесение внутренних вопросов».