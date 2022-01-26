Политика

Петр Алексеенко призвал депутатов руководствоваться интересами избирателей, а не партий

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) призвал депутатов руководствоваться интересами избирателей. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы обратиться к депутатам: принимая те или иные решения, руководствуйтесь не интересами партий, а интересами избирателей», - сказал Петр Алексеенко.

Также он напомнил, что фракция КПРФ неоднократно выносила на рассмотрение сессии вопрос о петициях. «По различным причинам этот вопрос не проходил», - посетовал он и напомнил, что в то же время «на ура» проходили законопроекты об оптимизации медицины, о пенсионной реформе и так далее. «Петиции были, есть и будут», - подчеркнул он.

Председатель областного Собрания Александр Котов напомнил ему, что последний раз Петр Алексеенко лично отозвал законопроект о петициях. Кроме того, он указал на то, что выступления фракций часто «сводятся к оголтелой критике».

«Мы вместе приняли решение, чтобы была возможность в рамках выступлений фракций обозначить актуальные проблемы, которые волнуют наших избирателей», - добавил спикер регионального парламента.