В Псковской области отклонили инициативу «Яблока» об отмене положений закона об иноагентах

Псковское областное Собрание депутатов отклонило проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях исключения положений о лицах, выполняющих функции иностранного агента». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Законопроект внес депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он пояснил, что документ разработан в целях исключения из законодательства Российской Федерации всех положений, устанавливающих понятие «иностранного агента» и связанных с ним понятий и норм.
Указанный проект затрагивает 14 федеральных законов и 2 закона Российской Федерации.
В пояснительной записке указывается, что приведенные в законодательстве условия, наличие которых позволяет признать физическое лицо иностранным агентом, настолько «размыты», что фактически к присвоению данного статуса может привести любая деятельность по отстаиванию не только чужих, но и собственных интересов.
Депутат Андрей Маковский («Новые люди») отметил, что институт иностранных агентов — это международная практика, и фракция «Новые люди» в Госдуме подготовила законопроект, которая предполагает признание иноагентом через суд.
«Предлагаю Артуру Марковичу обратить внимание на нашу инициативу и ее поддержать», - отметил он и добавил, что не проголосует за инициативу «Яблока».
Антон Минаков заявил, что фракция ЛДПР тоже воздержится от голосования по принятию данного законопроекта.
Артур Гайдук добавил, что существующий закон об иноагентах - «плохой», и он не может быть улучшен.
Законопроект поддержал один депутат, 15 проголосовали против, семеро воздержались от голосования.