Политика

В Псковской области отклонили инициативу «Яблока» об отмене положений закона об иноагентах

Псковское областное Собрание депутатов отклонило проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях исключения положений о лицах, выполняющих функции иностранного агента». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект внес депутат областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он пояснил, что документ разработан в целях исключения из законодательства Российской Федерации всех положений, устанавливающих понятие «иностранного агента» и связанных с ним понятий и норм.

Указанный проект затрагивает 14 федеральных законов и 2 закона Российской Федерации.

В пояснительной записке указывается, что приведенные в законодательстве условия, наличие которых позволяет признать физическое лицо иностранным агентом, настолько «размыты», что фактически к присвоению данного статуса может привести любая деятельность по отстаиванию не только чужих, но и собственных интересов.

Депутат Андрей Маковский («Новые люди») отметил, что институт иностранных агентов — это международная практика, и фракция «Новые люди» в Госдуме подготовила законопроект, которая предполагает признание иноагентом через суд.

«Предлагаю Артуру Марковичу обратить внимание на нашу инициативу и ее поддержать», - отметил он и добавил, что не проголосует за инициативу «Яблока».

Антон Минаков заявил, что фракция ЛДПР тоже воздержится от голосования по принятию данного законопроекта.

«Предложение фракции "Яблоко" направлено на то, чтобы институт иностранного агента исключить из российского законодательства, - взял слово председатель областного Собрания Александр Котов. - При этом такой институт существует в других странах, например, в США — в образце демократии. Артур Маркович, вы ссылаетесь на то, что формулировки размыты, предполагают субъективные трактовки. Может, следовало бы вести речь о том, чтобы корректировать законодательство? Вы предлагаете просто исключить. В такой формулировке ваше предложение поддержано быть не может. Мы должны думать о безопасности нашей страны. В такой редакции предложенную законодательную инициативу следует отклонить».

Артур Гайдук добавил, что существующий закон об иноагентах - «плохой», и он не может быть улучшен.

Законопроект поддержал один депутат, 15 проголосовали против, семеро воздержались от голосования.