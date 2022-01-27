Политика

Лавров: Если ситуация зависит от России, то войны не будет

Если это зависит от России, то войны не будет, заявил в интервью журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: РИА Новости

«Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — цитирует его РИА Новости.

Сергей Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности — это не ультиматум, и в них нет ничего запредельного. Просто Москва хочет, чтобы с ней работали честно. Министр добавил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены, и в ответе на российскую инициативу есть «рациональные зерна». Однако Запад «выдирает» из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.

В этой связи Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.

Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения — «тогда все будет в порядке». Но, по его словам, там поняли, что Берлин и Париж не будут к этому склонять.

«Вот как сказал (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский — нам не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России, все. Вот обнаженный цинизм, больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать», — напомнил глава МИД.

Теперь США используют Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины, добавил он.

«И главная цель Вашингтона в данном случае совсем не судьба Украины — им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут», — считает дипломат.

При этом, заключил Лавров, Москва готова обсуждать с украинским президентом нормализацию отношений, но не Донбасс, так как это внутриукраинская тема.

Напомним, лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР. Он обратился к руководству России за оказанием помощи Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности их граждан.

Ранее с призывом «остановить киевский режим» выступил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. «Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей кратно увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – уважаемый знак», - сказал он.