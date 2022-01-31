Политика

Денис Иванов: В роли главы города Пскова я себя не рассматриваю

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов заявил, что не готов сейчас быть главой города Пскова. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я себя вижу бизнесменом и не хочу менять основное место работы. Поэтому в роли главы города Пскова я себя не рассматриваю», - сказал депутат.

Кроме того, глава Пскова Елена Полонская, по его мнению, находится сейчас на своем месте. «Ее любят люди - посмотрите отклики в социальных сетях», - заметил он.

Денис Иванов также прокомментировал рабочие отношения с главой областного центра: «Я же бизнесмен, а это люди очень гибкие. К примеру, в семье ведь по-разному складываются отношения. Так же и на работе. Если люди находятся в одном коллективе, значит, все нормально. Я работаю и хочу избираться еще раз, соответственно, рабочая обстановка вполне нормальная».