Политика

«Двое на одного»: Денис Иванов об амбициях и смысле депутатской «корочки». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Двое на одного», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 февраля.

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о его депутатской деятельности, амбициях и политических планах. Кроме того, гость студии поделился опытом — не мешает ли деятельность в гордуме его бизнесу и зачем вообще ему нужна депутатская «корочка».