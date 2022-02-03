Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня ее участником станет депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — поговорит с гостем студии о его работе в Госдуме и о подготовке «Единой России» к муниципальным выборам в Псковской области.

Каковые планы нижней палаты на весеннюю сессию? С какими вызовами придется столкнуться единороссам на выборах в этом году? Как и когда будут проходить праймериз «Единой России» по определению кандидатов на муниципальные выборы? Кто поведет команду партии на выборы в Псковскую гордуму и как на раскладе в следующем составе Великолукской гордумы может отразиться сокращение числа депутатов?