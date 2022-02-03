Политика

Александр Козловский объяснил отказ от законопроекта о введении QR-кодов

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил отказ от законопроекта о введении QR-кодов.

«Оказалось, что население не готово было исполнять законопроект о введении QR-кодов. Зачем принимать проект, который не будет реализован?» - сказал он.

Александр Козловский отметил, что проект инициировали с подачи вакцинированных жителей. Его целью было обезопасить всех граждан от коронавирусной инфекции.

«К тому же сейчас ситуация меняется, штамм меняется, последствия смягчаются. Многие страны, которые вводили QR-коды, сейчас их отменяют. Однако я хочу отметить, что это те страны, где вакцинировалось 80% граждан», - прокомментировал депутат Госдумы.