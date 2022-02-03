Политика

Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти

Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти. Об этом председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский сообщил в своем инстаграм.

Фото: инстаграм-аккаунт Ивана Цецерского

Завершился экспертный марафон Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) по обсуждению законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Более 20 спикеров из Государственной Думы и Совета Федерации, федеральных министерств и науки с более чем 11 тысячами представителями муниципального сообщества страны обсудили основные положения законопроекта.

Эксперты оценили риски, услышали замечания и предложения. Участники марафона подготовили сводную таблицу от 28 региональных Советов муниципальных образований, пяти всероссийских и межмуниципальных общественных объединений с обоснованием, замечаниями или предложениями почти на 300 листах, добавил Иван Цецерский.

В течение недели юристы подготовят соответствующие заключения по каждому из них и вынесут на рассмотрение профильной комиссии ВАРМСУ по совершенствованию муниципального законодательства под руководством сенатора РФ В. В. Наговицына. Итоги комиссии направят в Государственную Думу РФ для учета при рассмотрении поправок к законопроекту во втором чтении.

«Спасибо муниципальному сообществу за активность и заинтересованный подход к нашему экспертному марафону. Продолжаем работать!» - заключил Иван Цецерский.