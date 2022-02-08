Политика

«Двое на одного»: Чем живут псковские коммунисты. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Двое на одного», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 9 февраля. Гостем студии стал первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о том, чем живут псковские коммунисты, устраивает ли их статус-кво, какие проблемы существуют, удается ли их решать, какие у них цели и задачи, в том числе в год муниципальных выборов. Петр Алексеенко рассказал, преодолели ли коммунисты внутрипартийные разногласия, рассчитывают ли они на возвращение советской власти и приходит ли в партию молодежь.