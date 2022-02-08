Политика

Названа причина замены членов ТИКов от КПРФ в Псковской области

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля назвал причину замены членов территориальных избирательных комиссий от КПРФ в Псковской области.

«В 17 ТИКах поменяли членов от КПРФ. Даже в областной избирательной комиссии. Потому что мы чувствовали, что люди там сработались, свыклись. Даже было противодействие со стороны областной избирательной комиссии, районной администрации: "Зачем меняете? Хороший человек, нормально работает"», — объяснил политик.

Также он указал на необходимость замены членов участковых избирательных комиссий от КПРФ. По его словам, по итогам прошедших выборов примерно в 60 УИКах процент за КПРФ оказался ниже 15%. «Такого быть не может, что на одном участке за нас 25%, а рядом — 5%», — добавил он.

Кроме того, Петр Алексеенко сообщил, что КПРФ уже занимается отбором кандидатов для участия в предстоящих выборах. «Тех, кто уже проверен, надежный. Могут быть и сторонники, не члены партии. Оглашать фамилии преждевременно не будем», - сказал он.