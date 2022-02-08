Политика

Петр Алексеенко: Сейчас мы имеем еще большие потери населения, чем при Сталине

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля сравнил демографическую ситуацию в настоящее время в РФ и при советском государственном деятеле Иосифе Сталине.

«Сейчас мы имеем еще большие потери населения, чем при Сталине, - высказал мнение политик. - После войны численность нашего населения росла. Сейчас видим сокращение без всяких репрессий».

По его мнению, «избавиться от Сталина» не получится. «Потому что опросы, общественное мнение показывают, что Сталин является великой личностью», - подчеркнул Петр Алексеенко и добавил, что это выгодно с электоральной точки зрения.