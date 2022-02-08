Политика

«Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 февраля. Гостем студии стала депутат Псковской городской Думы («Яблоко») Татьяна Пасман.

Месяц назад, 10 января, ей был передан вакантный мандат, освободившийся после сложения депутатских полномочий Дмитрия Пермякова. Насколько неожиданным для Татьяны Пасман был такой поворот? Зачем ей депутатский мандат на 9 месяцев, учитывая, что уже в сентябре горожане изберут новый состав гордумы? Будет ли слышен голос «Яблока» в городской Думе, особенно сейчас, в предвыборный период?

На эти и другие вопросы с гостьей студии побеседовала ведущая Любовь Кузнецова. С учетом того, что Татьяна Пасман - педагог с большим стажем, в рамках эфира затронули вопросы образования: дистанционное обучение, кадровые проблемы, качество современного образования.