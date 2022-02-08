Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
миссия выполнима ищем подарки
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
ЖКХ коммунальный ликбез
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 08.02.2022 20:200 «Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО 10.02.2022 13:070 Новый депутат псковской гордумы от «Яблока» заявила о планах участвовать в выборах 10.02.2022 12:450 «Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев? ВИДЕО 10.02.2022 12:310 Депутат псковской гордумы от «Яблока» прокомментировала получение «мандата Пермякова» 10.02.2022 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Пасман 09.02.2022 15:269 Петр Алексеенко: Сейчас мы имеем еще большие потери населения, чем при Сталине
 
 
 
Самое популярное 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 03.02.2022 11:4028 Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 08.02.2022 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев? ВИДЕО

10.02.2022 12:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 февраля. Гостем студии стала депутат Псковской городской Думы («Яблоко») Татьяна Пасман.

Месяц назад, 10 января, ей был передан вакантный мандат, освободившийся после сложения депутатских полномочий Дмитрия Пермякова. Насколько неожиданным для Татьяны Пасман был такой поворот? Зачем ей депутатский мандат на 9 месяцев, учитывая, что уже в сентябре горожане изберут новый состав гордумы? Будет ли слышен голос «Яблока» в городской Думе, особенно сейчас, в предвыборный период?

На эти и другие вопросы с гостьей студии побеседовала ведущая Любовь Кузнецова. С учетом того, что Татьяна Пасман - педагог с большим стажем, в рамках эфира затронули вопросы образования: дистанционное обучение, кадровые проблемы, качество современного образования.

Теги: #эхо москвы в пскове #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 345 человек
10.02.2022, 13:480 Программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 лет 10.02.2022, 13:330 Более чем на 40% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области 10.02.2022, 13:210 Сериал про Оби-Вана Кеноби выйдет на Disney+ в мае 10.02.2022, 13:070 Новый депутат псковской гордумы от «Яблока» заявила о планах участвовать в выборах
10.02.2022, 13:050 В Псковской области установили максимальные размеры платы за детские сады на 2022 год 10.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 10.02.2022, 13:020 В Госдуме поддержали предложение о пожизненном надзоре за педофилами 10.02.2022, 12:450 «Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев? ВИДЕО
10.02.2022, 12:441 Что подарить любимой на 14 февраля: список универсальных сюрпризов для псковичек 10.02.2022, 12:380 Сериал от псковского «Кванториума» получил приз на всероссийском конкурсе 10.02.2022, 12:370 Память Пушкина почтили на торжественном митинге в Пскове  10.02.2022, 12:340 Кражу аккумуляторов для грузовиков раскрыла полиция в Новосокольническом районе
10.02.2022, 12:310 Депутат псковской гордумы от «Яблока» прокомментировала получение «мандата Пермякова» 10.02.2022, 12:280 О сложностях в работе из-за дистанционки рассказали псковские учителя 10.02.2022, 12:153 Еще семь человек скончались от коронавируса в Псковской области 10.02.2022, 12:140 Волонтеры проверили доступность подходов к соцучреждениям в Великих Луках
10.02.2022, 12:070 Деревья более 30 метров в высоту спилили в Печорах 10.02.2022, 12:050 Великолучане жалуются на снежные «пирамиды» на улице Гоголя 10.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Татьяной Пасман 10.02.2022, 11:570 Показания для госпитализации с COVID-19 перечислила псковский врач
10.02.2022, 11:460 Псковичку со шрамом на лице разыскивают полицейские 10.02.2022, 11:430 В Псковской области закупят принтеры для участковых избирательных комиссий 10.02.2022, 11:351 Цех японской кухни «Ямасаки» от ресторана NataInn запускает доставку 10.02.2022, 11:320 Дедовичи заняли первое место в регионе по внедрению ГТО за 5 лет
10.02.2022, 11:220 «Три мудреца»: Ковидные ограничения. Отменить нельзя оставить 10.02.2022, 11:190 Решивший приобрести квадроцикл великолучанин стал жертвой мошенника 10.02.2022, 11:100 Просторные квартиры в ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам 10.02.2022, 11:070 Более 70 плиток шоколада украл подросток из магазина в Пскове
10.02.2022, 11:050 Выставка «Пушкин от А до Я» открылась на набережной реки Великой в Пскове 10.02.2022, 11:022 Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем 10.02.2022, 10:591 Здание парка «Россия — моя история» в Пскове построят до 30 июня 10.02.2022, 10:420 Нарушивших запрет на въезд в Россию иностранцев осудили в Псковской области
10.02.2022, 10:410 Ради зарплаты в два раза выше 40% россиян готовы уйти с любимой работы – опрос 10.02.2022, 10:350 В Пскове устранили утечку в подвале дома на улице Красноармейской 10.02.2022, 10:330 «Гайд-парк»: Зачем Татьяне Пасман депутатский мандат на 9 месяцев? 10.02.2022, 10:320 Судимый пскович ударил и ограбил горожанку
10.02.2022, 10:170 В Псковском районе ограничат доступ в заброшенные здания из-за роста числа погибших при пожарах 10.02.2022, 10:080 Спортсмены из Пскова завоевали медали на чемпионате России по тхэквондо 10.02.2022, 09:550 Архив опубликовал ордер о перевозе тела Александра Пушкина в Псковскую губернию 10.02.2022, 09:481 Специалисты «Горводоканала» продолжают ремонтировать коллектор на улице Киселева
10.02.2022, 09:360 Почти тысячу тонн мяса и рыбы экспортировали из Псковской области за месяц 10.02.2022, 09:300 Пьяного водителя «Дэу» остановили полицейские в Пскове 10.02.2022, 09:300 Псковичам рассказали о кожной сыпи при коронавирусе 10.02.2022, 09:204 Замену термину «QR-код» нашли российские филологи
10.02.2022, 09:050 Медики сообщили о смертельно опасном синдроме омикрон-штамма у детей 10.02.2022, 08:500 День дипломатического работника празднуют в России 10 февраля 10.02.2022, 08:353 Псковский врач назвала признаки «омикрона» у младенцев 10.02.2022, 08:201 Бизнес предрек рост цен на стройматериалы до 10%
10.02.2022, 08:002 Еще 175 человек ревакцинировались от COVID-19 в Псковской области 10.02.2022, 07:453 Поликлиники работают на пределе своих возможностей – облздрав 10.02.2022, 07:350 Неэксплуатируемое строение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках 10.02.2022, 07:301 В туротрасли предупредили о подорожании путешествий на 20%
10.02.2022, 07:100 День памяти Пушкина отмечают в Псковской области 10.02.2022, 07:007 Почти 650 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 09.02.2022, 22:150 Двухметровый арт-объект украсил площадь в Новосокольниках 09.02.2022, 22:007 В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
09.02.2022, 21:392 Более 180 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области 09.02.2022, 21:290 Созвездие Орион и северное сияние запечатлел в одном кадре псковский фотограф 09.02.2022, 21:1014 Губернатор осмотрел ход реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове 09.02.2022, 20:500 Крышу склада завода «Псков-Полимер» расчистили от снега. ВИДЕО
09.02.2022, 20:310 Выставку графики и расписанного пушкинскими сюжетами фарфора откроют в день памяти поэта в Михайловском 09.02.2022, 20:197 Псковского депутата-яблочника вызвали в полицию за публикацию символики экстремистской организации 09.02.2022, 20:001 Количество рабочих для строительстве соцгородка под Псковом увеличили вдвое 09.02.2022, 19:383 Цены на квартиры в новостройках в России за год выросли почти на 30%
09.02.2022, 19:221 В Госдуме предложили обязать органы власти создавать страницы в соцсетях 09.02.2022, 19:000 «Квартирник о любви» пройдет в Пскове 14 февраля 09.02.2022, 18:370 200 грузовиков стоят в очереди на российско-латвийском участке границы в Псковской области 09.02.2022, 18:160 В Пскове наградили лучших поэтов и чтецов
09.02.2022, 18:050 Стали известны сроки каникул для первоклассников в Пскове 09.02.2022, 17:580 Правильно выделять долю в праве собственности на имущество советуют псковичам 09.02.2022, 17:520 Анна Кузыченко оценила эффект от недели дистанционного обучения в школах Пскова 09.02.2022, 17:3718 Бесконтактный больной
09.02.2022, 17:330 Гонки квадрокоптеров пройдут в Пскове в феврале 09.02.2022, 17:060 Хиты и новинки сезона вошли в апрельскую афишу псковского драмтеатра 09.02.2022, 16:5910 Псковские стоматологи оценили пользу жвачек и электрических зубных щеток 09.02.2022, 16:570 Законопроект о государственно-частном партнерстве при строительстве зооприютов внесли в Госдуму
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru