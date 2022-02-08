Депутат псковской гордумы от «Яблока» прокомментировала получение «мандата Пермякова»

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировала получение вакантного мандата депутата, освободившегося после сложения полномочий Дмитрия Пермякова.
При этом она отметила, что была готова к тому, что однажды сможет победить на выборах и получить мандат депутата. «Я понимала, что варианты могут быть. Нельзя вступать в выборы и думать, что победить там не удастся вообще никогда», - подчеркнула яблочница.
Также Татьяна Пасман добавила, что мандат депутата ей официально передадут на очередной 62-й сессии гордумы завтра, 11 февраля.
Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Его полномочия досрочно прекратили на сессии гордумы 24 декабря.