Политика

Дмитрия Пермякова исключили из фракции партии «Яблоко» в Псковской городской Думе

Дмитрия Пермякова исключили из фракции партии «Яблоко» в Псковской городской Думе. Такое решение депутаты приняли на очередной 62-й сессии гордумы шестого созыва сегодня, 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сессии депутаты пояснили, что, хоть Дмитрий Пермяков фактически уже не состоял во фракции, юридически его членство в ней не прекращалось, в связи с чем вопрос включили в повестку. Решение об исключении Дмитрия Пермякова из фракции подержали 20 из присутствующих депутатов, один воздержался.

Напомним, в начале декабря представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков сложил полномочия депутата Псковской городской Думы и уехал за границу. Его полномочия досрочно прекратили на сессии гордумы 24 декабря.

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Вместо него мандат получила Татьяна Пасман.