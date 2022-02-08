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Политика

Дмитрий Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России

14.02.2022 08:15|ПсковКомментариев: 0

Внешнеполитическую концепцию Москвы доработают с учетом нынешней обстановки в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель Кремля объяснил, что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.

Дмитрий Песков также отметил, что, в частности, в ЕС продолжают следовать установкам Штатов, даже когда это идет вразрез с европейскими интересами. Он выразил надежду, что там все же отдадут приоритет своему желанию стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.

Теги: #политика #Кремль #внешняя политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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