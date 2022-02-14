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Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Баевым

15.02.2022 11:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы от КПРФ, заместитель главы Пскова Александр Баев.

Он расскажет о своей работе в гордуме, о взаимоотношениях с коллегами и планах псковских коммунистов на выборный год, а также прокомментирует упреки в свой адрес по поводу попыток «раскачивать лодку» на тему будущего строительства временного моста через реку Великую. Ведущий Александр Савенко также обсудит с Александром Баевым другие актуальные темы общественно-политической жизни.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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