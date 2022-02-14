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Политика

Александр Баев ответил на упреки в «раскачивании лодки» по вопросу нового моста через Великую

15.02.2022 13:12|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы от КПРФ, заместитель главы Пскова Александр Баев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал упреки в свой адрес по поводу попыток «раскачивать лодку» на тему будущего строительства временного моста через реку Великую.

«О каких раскачиваниях лодки мы говорим? О том, что я встал на сторону жителей города и поддержал их протест по поводу того, чтобы под их окнами не проходила трасса? Благодаря нашим усилиям сейчас этот вопрос приостановили, мы ждем какое-то предложение и реакцию от администрации», - сказал Александр Баев.

Он напомнил, что был еще один вариант размещения нового моста — от Комсомольской площади к улице Ипподромной. По мнению коммуниста, такой вариант нужно или еще раз рассмотреть, или доходчиво довести до местных жителей причины отказа от этого решения.

«Тогда вы донесите и обоснуйте это так, чтобы жители действительно все поняли. А так вы собираетесь делать новый мост так, чтобы в пяти метрах от жилого дома находилась трасса. Какая нагрузка ляжет на улицы Розы Люксембург, Максима Горького? Поток из четырех полос, который сейчас идет по Рижскому проспекту, который почти всегда стоит, вы хотите запихать в двухполосную. Что там будет?» - спросил Александр Баев.

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Также Александр Баев прокомментировал предложение ввести муниципальную надбавку для сотрудников образовательных учреждений в Пскове, озвученную на очередной 62-й сессии городской Думы 11 февраля.

«Зачастую вещи, которые озвучивает наша фракция, сначала воспринимаются в штыки. Вот на последней сессии городской Думы наконец прислушались к нашим пожеланиям, руководитель фракции "Единой России" Денис Иванов озвучил мысль, которую мы давно продвигаем. Сколько мы уже говорим, что нужно поднять зарплаты учителям и воспитателям. И хоть в этот раз это прозвучало при обсуждении проблемы, когда у нас дети покинули детские сады, но наконец и у них (представителей фракции «Единая Россия» - ред). в голове эта проблема появилась, посмотрим, как у них это получится реализовать», - сказал Александр Баев.

Он добавил, что большая часть в решении этой проблемы зависит именно от депутатов фракции «Единой России», поскольку они имеют большинство голосов в парламенте. «Критику власти я, как заместитель главы Пскова, принимаю в большей части на свой счет, поскольку я частью этой власти являюсь, но не настолько, насколько могу влиять на нее», - заметил коммунист.

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Теги: #зарплата #КПРФ #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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