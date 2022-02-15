Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления, который в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В настоящее время в Госдуме принимается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новелла предусматривает назначение глав органов местного самоуправления по представлению губернаторов, одноуровневую систему местного самоуправления, при которой управляющие органы более крупных образований поглотят более мелкие, и ряд других реформ.

Означает ли это грядущее уничтожение местного самоуправления в России? Как реформа отразится на гражданах? Для обсуждения этой темы в студию радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове приглашены:

Котов Александр Алексеевич – председатель Псковского областного Собрания депутатов

Севастьянов Алексей Анатольевич – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов

Тимашова Елена Юрьевна – начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна – глава Псковского района

Жирнова Светлана Николаевна – глава сельского поселения «Круппская волость», Печорский район.

Круглый проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.